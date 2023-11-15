البحيرة تناقش ضريبة كسب العمل المستحقة على مشروع المواقف

عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد بالبحيرة، إجتماع لمناقشة ضريبة كسب العمل، وذلك بحضور الدكتور عبد الرسول عبد الهادى - أستاذ المحاسبة، والضرائب بجامعة طنطا، وعبد الحليم الحباك - مدير عام بمأمورية الضرائب "المنطقة الثانية"، وأحمد الخوالقة - المدير المالي والإداري بمشروع المواقف، وممثلي الشئون القانونية بالمشروع.

ورحب السكرتير العام المساعد بكافة الحضور، ثم قام بإستعراض التقرير المقدم من مصلحة الضرائب بشأن ضريبة كسب العمل المستحقة علي مشروع المواقف بالبحيرة، مؤكداً على حرص المحافظة علي تطوير قدرات وكفاءة المشروعات المتواجدة علي أرضها لما تمثلة من قيمة مضافة إلي جانب العديد من الخدمات الهامة والحيوية التي تمس مصالح المواطنين.

ومن جانبهم قام مسئولي مشروع المواقف باستعراض المستندات المقدمة طبقاً لتقرير مصلحة الضرائب، وتم مناقشة الموضوع من كافة الحضور وتم الإتفاق علي عدد من الإجراءات، حيث تم تكليف مشروع المواقف بالبحيرة بتجهيز المستندات المطلوبة لتقديمها لمكتب المحاسبة.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة ،لتوحيد الجهود والمفاهيم بين المؤسسات التنفيذية ،وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ علي موارد الدولة وتنميتها، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالتطوير المستمر لآليات العمل بمشروعات المحافظة والوقوف على موقفها المالي وتعظيم الإنتاجية بها والمساهمة فى الوفاء بإلتزامات المحافظة.