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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل عزل "الحلبوسي" يُثير الجدل في العراق.. وزراء بالحكومة يعتزمون الاستقالة (تفاصيل)
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل".

  يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 بورسعيد تستعد لاستقبال عبدالسند يمامة غدًا  

 مرشح الوفد يطرح رؤيته في العديد من القضايا المهمة 

 عبدالسند يمامة في حوار مع "قصواء": تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل 

 الانتخاب بالقائمة المطلقة نظام غير ديمقراطي والنسبية والفردي الأفضل 

 ضرورة تخصيص هيئة مستقلة متخصصة لإصلاح التعليم 

 الإصلاح السياسي أساس أي إصلاحات اقتصادية واجتماعية 

 إسرائيل تواصل إبادة الشعب الفلسطيني 

 الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء في غزة ويفتح النار على المحاصرين 

 قتلوا العجوز الفلسطيني الأعزل بدم بارد 

 مصر وفرنسا تؤكدان أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة 

 د. وجدي زين الدين يكتب: المشاركة في الانتخابات واجب وطني مهم 

الجريدة الورقية