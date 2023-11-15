اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

بورسعيد تستعد لاستقبال عبدالسند يمامة غدًا

مرشح الوفد يطرح رؤيته في العديد من القضايا المهمة

عبدالسند يمامة في حوار مع "قصواء": تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل

الانتخاب بالقائمة المطلقة نظام غير ديمقراطي والنسبية والفردي الأفضل

ضرورة تخصيص هيئة مستقلة متخصصة لإصلاح التعليم

الإصلاح السياسي أساس أي إصلاحات اقتصادية واجتماعية

إسرائيل تواصل إبادة الشعب الفلسطيني

الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء في غزة ويفتح النار على المحاصرين

قتلوا العجوز الفلسطيني الأعزل بدم بارد

مصر وفرنسا تؤكدان أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة

د. وجدي زين الدين يكتب: المشاركة في الانتخابات واجب وطني مهم