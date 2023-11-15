المنيا تشارك في سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" بالأقصر

شارك وفد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، فى النسخة الخامسة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" بالأقصر ، وذلك فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية.

وبدأت فعاليات النسخة الخامسة والأخيرة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" ، والتي تنفذها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ، بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالمدينة الشبابية بالأقصر ، من 13 وتستمر حتى 16 نوفمبر 2023 ، تحت رعاية كريمة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وافتتح الفعالية بالسلام الجمهوري ، ثم كلمة دينا بيومي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ، رحبت فيها بالمشاركين حاملة رسالة من الدكتور أشرف صبحي ، أن الوزارة لا تدخر جهداً في رفع قدرات العاملين بالوزارة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التابعة ، ومديريات الشباب والرياضة، مقدمة الشكر للخبراء المشاركين ، والذين رشحتهم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تمنياتها للمشاركين ، بتحقيق أقصى استفادة ممكنة ، تعود عليهم وعلى مقار أعمالهم بالنفع والتميز.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 ، وجهود الدولة في مجال مكافحة ومنع الفساد ، وقدمها العميد محمد الأهواني رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر ، والجلسة الثانية بعنوان المسئولية التأديبية للموظف العام ، في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وقدمها المستشار الجليل جمال أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، وشهدت الجلسات تفاعلاً بين السادة الخبراء والمشاركين.

وتقديراً لجهودهم فقد تم إهداء درع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ، إلى الخبراء المحاضرين ولمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على ما بذلوه من جهد متميز لإخراج تلك النسخة في أفضل صورة ، يشارك في اللقاء 220 مشارك من العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشئون المالية ، الحسابات، الموارد البشرية، إدارات النشاط ، الشئون القانونية ، الإدارات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مديري مراكز الشباب والمشرفين الماليين والعاملين بالطب الرياضي ، ومراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب والمدن الشبابية من محافظات ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان ، ومن المقرر أن يستكمل اللقاء فعالياته غداً بمناقشة الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد ، ويقدمها كل من ، الدكتور طارق الحصري الخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، واللواء دكتور نبيل محمود حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة.