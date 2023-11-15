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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تشارك في سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" بالأقصر

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك وفد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، فى النسخة الخامسة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" بالأقصر ، وذلك فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية.

وبدأت فعاليات النسخة الخامسة والأخيرة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" ، والتي تنفذها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ، بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالمدينة الشبابية بالأقصر ، من 13 وتستمر حتى  16 نوفمبر 2023 ، تحت رعاية كريمة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وافتتح الفعالية بالسلام الجمهوري ، ثم كلمة دينا بيومي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ، رحبت فيها بالمشاركين حاملة رسالة من الدكتور أشرف صبحي ، أن الوزارة لا تدخر جهداً في رفع قدرات العاملين بالوزارة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التابعة ، ومديريات الشباب والرياضة، مقدمة الشكر للخبراء المشاركين ، والذين رشحتهم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تمنياتها للمشاركين ، بتحقيق أقصى استفادة ممكنة ،  تعود عليهم وعلى مقار أعمالهم بالنفع والتميز.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030  ، وجهود الدولة في مجال مكافحة ومنع الفساد ، وقدمها العميد محمد الأهواني رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر ، والجلسة الثانية بعنوان المسئولية التأديبية للموظف العام ، في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وقدمها المستشار الجليل جمال أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، وشهدت الجلسات تفاعلاً بين السادة الخبراء والمشاركين.

وتقديراً لجهودهم فقد تم إهداء درع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ، إلى الخبراء المحاضرين ولمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على ما بذلوه من جهد متميز لإخراج تلك النسخة في أفضل صورة ، يشارك في اللقاء 220 مشارك من  العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشئون المالية ، الحسابات، الموارد البشرية، إدارات النشاط ، الشئون القانونية ، الإدارات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مديري مراكز الشباب والمشرفين الماليين والعاملين بالطب الرياضي ، ومراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب والمدن الشبابية من محافظات ، المنيا ، أسيوط  ، سوهاج ، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان ، ومن المقرر أن يستكمل اللقاء فعالياته غداً بمناقشة الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد ، ويقدمها كل من ،  الدكتور طارق الحصري الخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد  ، واللواء دكتور نبيل محمود حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة.

الجريدة الورقية