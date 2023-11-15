عاجل.. اتفاق وشيك على هدنة وإطلاق سراح المئات وإدخال 200 شاحنة يوميًا لغزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها عن وجود مناقشة تُجرى حاليًا بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى تنص على إطلاق سراح 100 فلسطينية ومعهن عدد من الأطفال، مقابل أن تطلق الفصائل الفلسطينية العشرات من النساء والأطفال الإسرائيليين، نقلًا عن إعلام إسرائيلي.
وتشمل الصفقة المحتملة التوصل إلى هدنة مدتها من 3 إلى 5 أيام مع تزويد المنشآت الطبية في غزة بالوقود اللازم، والالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل يوميًا من مصر لقطاع غزة إلى 200 شاحنة.
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