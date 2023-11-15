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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عاجل.. اتفاق وشيك على هدنة وإطلاق سراح المئات وإدخال 200 شاحنة يوميًا لغزة

مبان مدمرة في قطاع
مبان مدمرة في قطاع غزة

 أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها عن وجود مناقشة تُجرى حاليًا بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى تنص على إطلاق سراح 100 فلسطينية ومعهن عدد من الأطفال، مقابل أن تطلق الفصائل الفلسطينية العشرات من النساء والأطفال الإسرائيليين، نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

 وتشمل الصفقة المحتملة التوصل إلى هدنة مدتها من 3 إلى 5 أيام مع تزويد المنشآت الطبية في غزة بالوقود اللازم، والالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل يوميًا من مصر لقطاع غزة إلى 200 شاحنة.

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