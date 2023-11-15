سامسونج تحدث طفرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر أجهزة Galaxy AI

تحدث سامسونج للإلكترونيات طفرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر أجهزة Galaxy AI اعتمادًا على استخدام كلّ من تقنية الذكاء الاصطناعي المتوفّرة على الجهاز والذي تم تطويره في سامسونج، والذكاء الاصطناعي القائم على السحابة والذي تم تمكينه من خلال التعاون مع قادة الصناعة المهتمين بهذا المجال.

ستحسن هذه الأجهزة المتطورة التجربة اليومية للمستخدمين مع الهاتف المحمول بدءاً من تسهيل الاتصال السلس والإنتاجية والإبداع اللامحدود، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصيّة من Galaxy.

ستتيح هواتف Galaxy AI الحديثة خدمة AI Live Translate Call للمستخدمين، وتتمثل هذه الخدمة في توفير مترجم شخصي متى احتاج إليه المستخدم. ونظرًا لأن خدمة الترجمة مدمجة في ميزة الاتصال الأصلية، فلن يكون هناك داعٍ لاستخدام أي تطبيقات إضافية. ستظهر الترجمات الصوتية والنصية مباشرة أثناء حديثك، مما يجعل الاتصال بشخص يتحدث لغة أخرى أمرًا في غاية السهولة. كما يُمكن للمستخدمين من خلال Galaxy AI الوثوق في خصوصية وأمان محادثاتك الشخصيّة.

وقال يونج هون تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم تجارب الهواتف المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "يمكن لتكنولوجيا الهاتف المحمول تمكين الاتصال والإنتاجية والإبداع وغيرها من المزايا للأفراد في جميع أنحاء العالم بصورة هائلة وبلا حدود. وعلى الرغم من هذا التقدّم إلا أننا لم نشهد حتى الآن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف المحمولة بما يسمح بإحداث تغييرات جوهرية ونوعيّة من هذا القبيل. إنّ Galaxy AI يمثّل الحلّ الذكي والأكثر شمولاً حتى الآن، وسيسهم في تغيير طريقة استخدامنا لهواتفنا الذكية".

ستتوفر هواتف Galaxy AI أوائل العام المقبل، لتتجاوز بذلك بعضاً من الحواجز التي تحول دون التواصل الاجتماعي بصورة كاملة، وبالتالي يُصبح هذا التواصل أكثر سهولة وفاعليّة مما يغير حياة المستخدمين نحو الأفضل. وتلتزم Galaxy بتوفير تجارب رائدة في الاتصال، بالإضافة إلى إمكانيات جديدة يتمتع بها هاتفك المحمول. وتعتبر هذه التطورات مجرّد خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات قادمة، ومع Galaxy فإنّ عصراً جديداً من الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة يلوح في الأفق.