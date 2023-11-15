محافظ جنوب سيناء يكرم الموظفين الحاصلين على دورة ديوانى كفء

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أهمية العلم والذي يعد أساس التقدم والارتقاء ونهضه الأمم.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ جنوب سيناء مع موظفي المحافظة الحاصلين مؤخرا على دورة ديوانى كفء، وبحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد،بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ .

واشار المحافظ الى ان تلك الدورات تؤدي الى ثقل الخبرات واكتساب مهارات جديده ومتنوعه.

واضاف المحافظ قائلا لقد طبقت هذا الامر على نفسى فبرغم الدراسات والدورات المتعددة التي حصلت عليها طوال حياتى المهنية إلى أنه وإلى ا آن في نهم شديد للمزيد والمزيد من العلم والدليل على ذلك استعدادى لمناقشه رساله الدكتوراه في التنميه في سيناء خلال الايام القادمة رغم حصولي على اعلى المناصب في الدولة.



كما أشار المحافظ الى الاهتمام بغرس طلب العلم والاستزاده منه من خلال جوالاته الميدانيه ولقائه ابنائة طلاب المدارس وحرصه على ثقل مهاراتهم التي تؤدى بناء شخصيه الطفل في كل لقاءاته معهم.



وفي نهايه اللقاء قام المحافظ بتكريم كافه الحاصلين على دوره ديواني كفء واهدائهم شهادات تقدير وحرص المحافظ على إقامة احتفالية مصغرة مع ابناؤة و التقات الصور التذكارية معهم .