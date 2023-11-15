محافظ جنوب سيناء: برنامج الظتغيرات المكانية يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لقاءا بالمسؤولين عن المتغيرات المكانية، وذلك في حضور الدكتوره إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمد شعير واللواء بدر حسنى مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأثنى المحافظ، على المجهودات الكبيره التي تتم في مجال التغيرات المكانيه مؤكدا على اهميه هذا الامر ومتابعته من خلال القياده السياسية.

وأشار إلى وجود بعض الملاحظات التي يجب تلافيها حتى يكتمل نجاح المنظومه ، مؤكدا على الالتزام بالحفاظ على حقوق الدوله وحقوق المواطن جنبا الى جنب ، مع عدم التقصير والتراخي وعدم محاباه اي شخص.

وشارك في اللقاء رؤساء المدن ومديرى الادارات الهندسيه ومسؤولي برنامج الأوده ومسؤولى التغيرات بكافه مدن المحافظة.