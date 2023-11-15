وكيل صحة قنا يتفقد أعمال الإنشاءات بمركز طب الأسرة بالمحروسة

أجرى الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الإنشاءات بمركز طب الأسرة بقرية المحروسة التابعة لإدارة قنا الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتورة سمر عاطف مديرة إدارة التخطيط بالمديرية وفي صُحبة الحاج ناجي صديق ممثل ءال المرزوق بدولة الكويت.

وأكد الدكتور بدران، أن مركز طب الأسرة يجري إنشاؤه وفقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى العيادات الخارجية وعيادة طب الأسنان والتحاليل الطبية و خدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي، كذلك خدمات رعاية الأمومة والطفولة بالإضافة إلي خدمات ملفات طب الأسرة وصيدلية لصرف قائمة الأدوية الأساسية ومكتب صحة مواليد ووفيات، مشيراً إلى أهمية دعم فئات المجتمع المدني في تحسين الخدمة الصحية والذي يأتي بثماره النافعة لجميع المواطنين من أبناء المحافظة، مؤكداً دعم القيادة السياسية والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا، للتطوير والتحديث وفتح منافذ مختلفة للخدمة الطبية بالمحافظة.