أول تعليق أمريكي على استهداف إسرائيل مستشفيات غزة

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، أن الولايات المتحدة لا تُريد أن ترى هجمات جوية على المستشفيات في غزة، مُشيرًا إلى أن إسرائيل لا تطلع واشنطن على عملياتها، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

وصرح كيربي، في إفادة صحفية، "لا نريد أن نرى المستشفيات تتعرض للهجوم من الجو، لا نريد أن نرى المدنيين والعاملين الطبيين محاصرين في تبادل إطلاق النار، نعتقد أن المستشفيات بحاجة إلى الحماية".

ومُنذ قليل، قال كيربي، إن واشنطن لم تعط الموافقة للقيام بعمليات عسكرية بمحيط مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، نعلم أن حماس تستخدم مستشفيات مثل الشفاء للاختباء وتخزين أسلحة ونتفهم سعي إسرائيل للتخلص من ذلك.

وتابع قائلًا: معلوماتنا الاستخباراتية أمس بشأن وجود حماس حول المستشفيات لا علاقة لها بموعد العملية في مستشفى الشفاء.

الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لكبح جماح مذبحة الاحتلال في غزة:

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث"، المجتمع الدولي لوضع خطة تضمن "كبح جماح المذبحة في غزة والتحرك قبل فوات الأوان"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان عن مارتن غريفيث: "مع وصول المذبحة في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار، ويموت الأطفال الخدّج، ويحرم السكان بالكامل من سبل البقاء الأساسية.. لا يمكن أن يسمح باستمرار ذلك.. ويجب على الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف القتال".

أول تعليق أمريكي بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بغزة:

أعرب "البيت الأبيض"، عن عدم تأييده لقصف المستشفيات في غزة جوًا، مُطالبًا بضرورة حمايتها والمرضى بها، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك تعليقًا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الشفاء في غزة، حيث أطلقت النار داخل الممرات وسط هلع ورعب المرضى والنازحين.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قال البيت الأبيض إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوًا، كما لا يريد رؤية معركة بالأسلحة النارية فيها.

ودعا إلى ضرورة حماية المستشفيات والمرضى، وذلك بعد الاقتحام الذي جرى فجر اليوم الأربعاء، وسط إطلاق نار كثيف وتواجد الدبابات بداخل ساحة مستشفى الشفاء الطبي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أن قواته تنفذ عملية ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.