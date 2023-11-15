شرط يسهل مهمة تجديد عقد عواد مع الزمالك

فتح الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ملف تجديد عقود بعض اللاعبين، ومن بينهم محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وتوافق الإدارة على تجديد عقود اللاعب لكنها وضعت شرطًا وحيدًا.

محمد عواد يقترب من التجديد مع الزمالك:

ينتهي تعاقد محمد عواد مع نادي الزمالك في 30 يونيو بنهاية الموسم الحالي 2023 – 2024، وتم عرض محمد صبحي للبيع بسبب أزمة تركه المعسكر الشهيرة.

ترغب إدارة نادي الزمالك في تخفيض عقد محمد عواد والذي سيكون له دور في تسهيل مهمة التجديد مع الفارس الأبيض، وفي حال موافقة اللاعب سيتم إعلان التجديد لموسمين إضافيين.

تعمل إدارة نادي الزمالك في الفترة على تخفيض عقود بعض اللاعبين الذين يحصلون على رواتب من الفئة الأولى في الزمالك من 10 إلى 12 مليون جنيه.

ويحصل حارس مرمى الفارس الأبيض على راتب سنوي 16 مليون جنيه في عقده، ورحب في وقت سابق بتخفيض راتبة مع النادي، مما يسهل عملية بقاءه ضمن القلعة البيضاء.