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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع إلى 35.1 مليار دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري خلال تعاملات، اليوم الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى مستوى 35,101.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023.

البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري (البنك المركزي المصري)  قررت في اجتماعهـا  الخميس الماضي الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

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اقتصادي يكشف للوفد مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري

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موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لتحديد سعر الفائدة

 

العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر

 

العملات الأجنبية

 

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر (  البنك المركزي المصري )   من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

 

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