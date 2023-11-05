البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع إلى 35.1 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري خلال تعاملات، اليوم الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى مستوى 35,101.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023.

البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري (البنك المركزي المصري) قررت في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر

العملات الأجنبية

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر ( البنك المركزي المصري ) من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.