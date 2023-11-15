وكيل تعليم قنا يشهد الدورة التعريفية لتأهيل وتنمية المهارات القدرات الرقمية

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم فعاليات الندوة التعريفية ببروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتأهيل وتنمية المهارات القدرات الرقمية ونشر ثقافة التعلم الألكترونى بين الطلاب والمعلمين، بحضور المهندس محمد بسيونى مدير عام إدارة نشر أدوات المعلومات، والمهندس احمد جاد مدير ادارة التعلم الإلكتروني، ومحمود ربيع مسئول مبادرة ( طور وغير ) بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي، و أسامة قدوس مصطفي مدير إدارة العلاقات العامة، وموجهى عموم المواد الدراسية، والأنشطة التربوية وذلك بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار وكيل الوزارة ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسعي دائماُ لرفع كفاءة المنظومة التعليمية، وأن تمكين الطلاب والمعلمين في جميع المراحل الدراسية وتأهليهم للتعامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة تغيرات العصر، كما يساهم مساهمة مباشرة في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد السيد، علي أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم، تهدف إلي تنمية وتطوير منظومة التعليم وفق المناهج الدراسية الجديدة، ونشر الوعى والدراية لأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، وتطوير آليات التعلم والتدريب من خلال الاستخدام المبكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفت وكيل الوزارة، إلى حرصه على متابعة سير عمل العملية التدريبية والمبادرات والبرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل طور وغير ومبادرة مصر الرقمية وغيرها من المبادرات الهادفة والتى تخدم العملية التعليمية وتنمى القدرات الرقمية لدى الطلاب والمعلمين.