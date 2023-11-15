وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد تنصيب اتحاد طلاب المدارس الثانوية

شهدت قاعة التدريب بالمدرسة المعمارية الزخرفية بكفرالشيخ، انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ للمرحلة الثانوية، برعاية اللواء محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، وحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم ، والرائد العام لاتحاد طلاب مدارس كفرالشيخ، تفعيلا للقرار الوزاري المنظم للاتحادات الطلابية والريادة في ضوء الموضوع المحوري لهذا العام تحت عنوان : الاتحادات الطلابية والذكاء الإصطناعي".

جاء ذلك بحضور أمين الغفلول، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وحموده يون، موجه عام الاتحادات الطلابية، وأعضاء المكتب الفني للاتحادات الطلابية، السيد ياسين وفتحية محروس.

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز الطالب أحمد وسام القماح، إدارة فوةه، بمركز أمين الاتحاد، والطالبة مريم محمد السباعي، إدارة الحامول، بمركز الأمين المساعد، والطالب محمود علي محمد، إدارة غرب كفرالشيخ، بمركز مقرر اللجنة الدينية والثقافية، والطالب عبدالله أيمن ابوزيد، إدارة دسوق،بمركز مقرر اللجنة الاجتماعية.

كما فاز الطالب حمزة ابراهيم محمود، إدارة مطوبس، بمركز مقرر اللجنة العلمية، والطالب عمر محمد رفعت، إدارة شرق كفرالشيخ، بمركز مقرر اللجنة الرياضية والكشفية، والطالبة ندا صالح الصاوي،إدارة برج البرلس، بمركز مقرر اللجنة الفنية.

ونصُب وكيل الوزارة الطلاب أعضاء المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية، حيث سبق وأجرى لقاء تعريفي ، استعدادا لإجراء انتخابات المرحلة الثانوية، مشيداً بجودة الأداء الفعال لتوجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية.

وأثنى على الشفافية والديمقراطية والنزاهة التي تمت بها العملية الانتخابية، ثم دار حديث مطول بين معالي وكيل الوزارة والطلاب عن الدور المطلوب منهم القيام به خلال العام الدراسي وتحدث معهم عن الذكاء الاصطناعي، والثورة التكنولوجية، والتنمية المستدامة، ودور الطلاب وواجبهم نحو الوطن وعن الأمن والأمان السائد بمصرنا الحبيبة، ثم استمع إلى أمال وطموحات الطلاب.