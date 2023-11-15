مياه القناة: افتتاح محطة رفع صرف صحي قرية الحجاز بالاسماعيلية بتكلفة 170 مليون جنيه

افتتح اللواء شريف فهمى بشاره محافظ الاسماعيلية محطة رفع صرف صحي قرية الحجاز بالاسماعيلية وبحضور النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والمهندسة مروة مدنى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالاسماعيلية، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح، استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المشروع، من المهندسة مروة مدنى رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالاسماعيلية ، والتى بلغت تكلفته الاجمالية ١٧٠ مليون جنيه، لخدمة ٣٥٠٠٠ الف نسمة بمناطق عزبة أدم ، عزبة أحمد عمر، عزبة عبد الرحيم القبلية ، عزبة الكملى ، عزبة موسى .

ويتكون المشروع من محطة الرفع، التي تحتوى على البيارة، عنبر التشغيل، الأوناش، منظومة الطرق المائي، المولِّد، مبنى للإدارة، المخزن، غرفة تأمين المبنى.

بجانب شبكات الانحدار المنشأة بالكامل من مواسير فخار، وبلاستيك بأقطار من ٢٠٠ مم بوصة حتى ٦٠٠ مم بإجمالي طول ٢٨ كم، إضافة إلى خط الطرد المكون بالكامل من مواسير بلاستيك قطر ٣٥٠ مم وبإجمالي طول ٩٣٠ م .

هذا بالإضافة إلى المكونات الكهروميكانيكية للمشروع الطلمبات الغاطسة ، ولوحة كهرباء رئيسية وجهاز قياس التصرف، علاوة على نظام حماية من الطرق المائي.



وأشاد محافظ الاسماعيلية بالمشروعات القومية التي تقام على أرض محافظة الاسماعيلية، في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي سواء من خلال إنشاء محطات جديدة أو أعمال الإحلال والتجديد التي تتم في المحطات، وتهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية في جميع القطاعات خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنّه سيتم التشغيل بالمحطة طبقا لنظم التشغيل القياسية في تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي، ضمن توجه الشركة نحو تطبيق أسلوب الإدارة الفنية المستدامة TSM لإدارة محطات المياه والصرف الصحي لتقديم أفضل الخدمات لأهالي الاسماعيلية