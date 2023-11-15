دخول أول شحنة وقود لغزة تكليلًا لنجاح جهود مصر.. فيديو

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن دخول أول شحنة وقود إلى غزة، يعتبر تكليلا لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتقديم كافة وسائل الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "أن ما حدث بداية انفراجة لدخول كل أشكال الدعم، خاصة فى ظل جهود الدولة المصرية التى تسعى من اللحظة الأولى فى دخول الدعم والمساعدات حتى وصلت إلى 100 شاحنة فى بعض الأيام، بعدما كانت تدخل من 15 إلى 20 شاحنة، ومصر تصدرت حجم مساعدات العالم حتى تجاوزت 70 % من كل المساعدات التى دخلت".



وتابع: "نوجه الدعوة لكل مصرى يريد ترجمة تضامنه مع غزة إلى أمر واقع وتقديم المساعدات عبر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى".



وأرسلت مصر 23 ألف لتر ديزل إلى قطاع غزة، ووفقًا للتفاهمات المشتركة فإنه يرجح استخدامه في أعمال وكالات الامم المتحدة خاصة ما يتصل بالشاحنات التي تعمل بالديزل لنقل المساعدات التي توزعها وكالة " الأونروا".

وأضاف أنها "خطوة تمثل حلحلة للأزمة الخاصة بنقص الوقود، وقد تكون بداية لإدخال وقود يستخدم في تشغيل المستشفيات التي تعاني أزمة حادة، خاصة مع الجهود والتقدم الذي قد يحدث في ملف صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين".

وضغطت العديد من المنظمات الإغاثية الدولية لإدخال الوقود لإعادة تشغيل المستشفيات في القطاع، حيث انقطع عنها التيار الكهربائي منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.