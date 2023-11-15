أشرف صبحي يصل المؤتمر الصحفي الخاص بحقوق بث مباريات منتخب مصر "فيديو"

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهد المؤتمر وصول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من نجوم كرة القدم.

لحظة وصول أشرف صبحي

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي مساء غد الخميس في افتتاحية تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

تبدأ مباراة منتخب مصر وجيبوتي مساء غد الخميس ١٦ من شهر من نوفمبر ٢٠٢٣ من الشهر الجاري في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت القاهرة، و٧مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٨ مساء بتوقيت الإمارات.