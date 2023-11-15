"يا فلسطيني - راجعين" .. انتفاضة فنية عربية من أجل الإنسانية

في ظل الأحداث المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، إذ يستهدف الكيان الصهيوني قتل الأطفال والنساء وهدم بيوتهم وتشريدهم للنزوح إلى مخيمات وأماكن الإيواء، يواصل العرب تسليط الضوء على معاناة هذا الشعب العظيم الذي قضى ما يقرب من 75 عاما في نضال من أجل حرية أراضية.

حاول عدد من المطربين الكبار والشباب مناصرة الشعب الفلسطيني ومحاربة الاحتلال الصهيوني بالفن، فمنذ بداية الحرب على قطاع غزة حرص عدد من الفنانين طرح مجموعة من الأغاني، وأبرزهم الفنان الكبير علي الحجار، محمد منير، أحمد سعد، زياد برجي، كاظم الساهر الذي حرص على الغناء باللغة الإنجليزية ليصل صوته إلى جميع أنحاء العالم، بينما اتحد مجموعة من الشباب المطربين العرب وقدموا أوبريت غنائي على الطريقة الحديثة تحت عنوان "راجعين".

كاظم الساهر يطالب «أوقفوا الحرب»

أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر عن انتهائه من كتابة كلمات أغنية جديدة بعنوان “أوقفوا الحرب”، وسيغنيها باللغة الإنجليزية لأول مرة بهدف توجيه رسالة من خلالها إلى العالم يطالب فيها بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، وتدعو إلى إنهاء الحرب المدمرة والعنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء بفلسطين.

وقرر القيصر أن عائدات بث وتوزيع الأغنية لدعم الجهود الإنسانية، من خلال وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبرنامج الأغذية العالمي.

كاظم الساهر

منير: يا فلسطيني ينصر دينك

الكينج محمد منير، حرص على تقديم الدعم المعنوي للأشقاء في غزة عن طريق طرحه أغنية جديدة بعنوان "يا فلسطيني"، وتقول جزء من كلماتها:" يسكت يسكت رد الشعب وفجأة يطرشقلك شرايينك يالي مخطط تلغي العدل وشياطين الشر في تكوينك يسكت يسكت الاستحمال لما مراره يساوي الموت ينتحر الصبر في فيضانه وينفجر الشعب المكبوت تسرق تحرق تقتل تهدم وتتفنن في صفوف الغدر آدي الشعب إن حب يرد بحجارة جندل تأمينك يا فلسطيني ينصر دينك".

محمد منير

"راجعين" .. صرخة جيل داعم للقضية الفلسطينية

وعن أوبريت "راجعين" الذي تعاون خلاله 25 فنانًا من مختلف أنحاء الوطن العربي، وأبرزهم: أمير عيد، دينا الوديدي، مراون موسى، بابلو، التونسي نوردو، يونغ، وتجسد الأنشودة الصمود والمقاومة والنضال الفلسطيني الذي أذهل العالم، وصرحوا أن جميع الإيرادات تُخصص إلى صندوق إغاثة أطفال فلسطين، وتقول جزء من كلماته :" فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد.. فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلنا من بحر لنهر، ياما قلنا بكرا أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر.. طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير، حتى نحكي لا ممنوع، سجن حدود وسجن بتعذيب وذنبه إيه الطفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين ".

نجوم شباب

هاني شاكر: «الهوية عربي»

ومن جانبه، طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، أغنية مناصرة للقضية الفلسطينية وتحمل اسم «الهوية عربي»، وقام بوضع رسالة في أول الفيديو تقول: «إهداء من جميع أفراد هذا العمل الفني إلى أرواح الشهداء والشعب الفلسطيني الصامد».

هاني شاكر

رسالة علي الحجار للفلسطينيين .. «أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال»

وشارك المطرب المصري علي الحجار بأغنية «سابع سما»، دعمًا للقضية الفلسطينية، مشيرًا أنه تحمس لكلماتها بسبب تعبيرها عن اهتمام جيل الشباب بالقضية الفلسطينية والتي تقول :"من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين".

أحمد سعد يتحدث عن الإنسانية .. «الطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل ألف هم»

كما عبر الفنان أحمد سعد عن دعمه للفلسطينيين من خلال أغنية «غصن الزيتون»، وتقول جزء من كلماتها: «غصن الزيتون بدل ما بيغطينا دا متغطى دم، و الطفل شايل لعبته، وفى قلبه شايل ألف هم».

أحمد سعد

زياد برجي: رسالة من أطفال غزة

أما المطرب اللبناني زياد برجي، طرح أغنية «فكر فينا» كرسالة من أطفال غزة إلى العالم، وتقول جزء من كلماتها: «عندما تكون الطفولة مهددة فالإنسانية حتما بذاتها تكون مهددة، رسالة إنسانية إلى ما تبقى لنا من هذه الإنسانية. رسالة من أطفال غزة وكل فلسطين إلى كل العالم. وعذرا لمرارة المشاهد فالحقيقة غالبا ما تكون مرة».

زياد برجي

ديانا كرزون تشيد بالفلسطينيين «الشعب البطل»

الفنانة ديانا كرزون، شاركت في الانتفاضة الفنية العربية والداعمة للقضية الفلسطينية عن طريق أغنية "الشعب البطل".