كهنة الكاتدرائية المرقسية يعقدون أنشطة روحية..تفاصيل

يعقد الآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، الجمعة، لقاءً روحي ضمن الأنشطة الرعوية المتواصلة ذلك في مقرها بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

تفاصيل الفعاليات الاسبوعية بالكاتدرائية المرقسية



تتضمن اللقاء اقامة 3 فعاليات وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور، وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس يستمر حتى الثامنة صباحًا، ويليها مباشرةً القداس الثاني حتى العاشرة، ثم يختتم الفعاليات بالقداس الثالث من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.



أنشطة وفعاليات في كنائس مصر



شهدت الكاتدرائية المرقسية الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وأعادت خلالها ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية آنذاك.



تاريخ الأقباط في المناسبات والفعاليات المختلفة



يروي التاريخ دورالملكة هيلانة في الحفاظ على التراث المسيحي وذلك من خلال البحث عن الصليب الذي تحمل واحتضن آلام المسيح، فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس الذي اقترح أن يوضع الصلبان على أجساد المرضى وحين تتحقق المعجزة يتم اكتشاف الصليب المنشود.