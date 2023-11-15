وفد صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شبرا سندي

أجرى وفد من إدارة المستشفيات بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى بالدقهلية، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات بالدقهلية، جولة تفقدية لمستشفى شبرا سندي بإدارة السنبلاوين

وكان فى استقبالهم إدارة المستشفى ولفيف من قيادات المجتمع المدنى حيث تضمنت الزيارة متابعة اعمال التطوير وسير العمل في المستشفى والمرور على أقسام الاستقبال والعلاج الطبيعى والأشعة والأسنان و المغسلة

وكشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات بالدقهلية أن المجتمع المدنى قدم تبرعات للمستشفى بقيمة 2 مليون جنيه من بينها جهاز مونتيور وأجهزة علاج طبيعى للأطفال إلى جانب جهاز كيميا للمعمل الحيوي ووحدة اشعة ديجيتال كاملة علاوة على تطوير الاقسام الداخلية و تجليد جميع الاسرة.

من جانبه أعرب الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، عن عمق تقديره وشكره لمنظمات المجتمع المدنى لحرصها المستمر على دعم صحة الدقهلية.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتطوير ورفع كفاءة المنشأت الطبية.