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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل اللقاء الروحي المقبل بكنيسة مارجرجس الروماني

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تستضيف كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني، التابعة لمطرانية  الأقباط الأرثوذكس في إيبارشية حلوان وتوابعها،  الجمعة المقبلة، فعاليات والانشطة الروحية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

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ومن المقرر أن يستغرق  اللقاء ساعتين متواصلتين، يتخللهما إقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ويستمر على مدار ساعتين متواصلين وينتهى في الثامنة صباحًا.

عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك

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