بحث ترتيبات إعلان برنامج احتفالية مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والوزارة في المجالات الثقافية، والترتيبات الجارية لإعلان برنامج احتفالية مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024، ضمن برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي.

وأقيم اللقاء خلال حضورهما افتتاح الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، أكد الدكتور المالك والسيد بنسعيد أهمية استثمار احتفالية مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لإبراز العناصر الفنية والثقافية التي تزخر بها المدينة الحمراء، والإسهام في التعريف بالمكانة التاريخية لها كوجهة ثقافية عالمية لتعزيز قيم التعايش والحوار.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات التعاون المشترك بين الإيسيسكو والوزارة بالمجالات الثقافية، وفي مقدمتها تثمين وحماية وصون التراث، والتعاون في تنظيم أنشطة مشتركة.