محافظ القاهرة يتابع تطبيق مبادرة خفض الأسعار فى السلام

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من الأسواق بحى السلام لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى اطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وخلال الجولة التقى محافظ القاهرة بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها، حيث أكد المواطنون توافرها وحصولهم على احتياجاتهم منها بيسر .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق لمتابعة توافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

رافق المحافظ فى جولته د. ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة .

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، قام بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجى بحى المرج لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى .

وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحى وجميع العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون حيث أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات ، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حى مميكن ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركز تكنولوجي بالاحياء ومركز تكنولوجي الديوان العام .

وقام بزيارة القافلة الطبية التنموية الشاملة التى نفذها قطاع شئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بجامعة عين شمس وكلية البنات بالتعاون مع محافظة القاهرة بمركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج .

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق فى اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل .

كما أشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة فى مجال رفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا .

ومركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج حاصل على جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورته الثانية ٢٠٢٢ جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب الصحة .

وشهدت القافلة اقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين حصلوا على الأدوية بالمجان ، وقد تضمنت القافلة تخصصات الباطنة والرمد والاطفال والصدر والنساء والقلب والجلدية وعظام وأطفال والانف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية وتضمنت القافلة ندوات توعية لكيفية التعامل مع مرضى الضغط والسكر وتنظيم الأسرة وتقديم الأسعافات الأولية، كما قام مركز تعليم الكبار بإجراءات اختبارات للمواطنين الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية.