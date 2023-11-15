«آن الآوان» و«أنا مش ها أموت»

أغانٍ وطنية على السوشيال ميديا

حالة من ظهور الأغانى الوطنية انتشرت على السوشيال ميديا قدمها فنانون يشتهون ألحان الماضى أبرزها أغنية جديدة بعنوان «آن الآوان يا عرب» غناء وألحان أحمد سالم

كلمات الشاعر عادل مؤمن.. كتب فيها: «آن الآوان يا عرب آن الآوان... آن الآوان ترجعوا أمجاد زمان

اتقدموا واتحركوا واملوا المكان

ولا تركعوا ولا تنحنوا يوم للجبان

آن الآوان

..

اتقدموا واتحركوا يا مؤمنين

سوقوا العناد أصل الجهاد ده فرض عين

القدس راح ترجعلكوا رغم الأنين

والنصر يبقى نصركو والله المعين

آن الآوان

اتجمعوا واتقدموا وسط الميدان

حزب الشيطان واقف ولابد ع البيبان

زمن الأسود لازم يعود بعد الهوان

والله أكبر م اليهود والأمريكان

آن الآوان

كما قدم الثنائى الملحن والكاتب.. «أغنية أنا مش

«أنا مش ها اموت»

ولا عمر يخرس ليه صوت

وبالحجارة وبالحطب

حتلاقى بركان م الغضب

فوقك يفوت

أنا مش حموت.