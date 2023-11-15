التبرع بإيرادات فيلم المعزة كاملةً لصالح أطفال غزة

حقق فيلم “المعزة” نجاحًا كبيرًا في مهرجان روما السينمائي، سواء على المستوى النقدي من خلال آراء النقاد أو المشاهدين المحبين للسينما.

إيرادات فيلم المعزة تتوجه لصالح أطفال غزة بالكامل

وبالاتفاق مع منتجي الفيلم أعلنت الممثلة مايا طلام قد تقرر التبرع بإيرادات الفيلم كاملاً لصالح أطفال غزة بعد عرضه بالسينمات العالمية والعربية، وجاء ذلك كخطوة بسيطة من صناع العمل لتدعيم القضية الفلسطينية والوقوف مع أطفال غزة.

أحداث فيلم المعزة

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، مايا طلام، سيد رجب، جيسيكا حسام، عارفة عبدالرسول، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.



