المرقسية تواصل دورها الرعوي بالإسكندرية.. تفاصيل

تقيم الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، فعاليات اللقاء الروحي "دراسة الكتاب المقدس"، ذلك في مقرها بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

انشطة روحية بالكاتدرائية المرقسية

يتخلل اللقاء وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور، وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس ثم يبدأ اجتماع الصلاة، ثم يليه اقامة "دراسة الكتاب المقدس".

الأقباط بكنائس مصر

شهدت الكاتدرائية المرقسية الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وأعادت خلالها ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية آنذاك.



تاريخ الأقباط في المناسبات والفعاليات المختلفة

ويروي التاريخ دورالملكة هيلانة في الحفاظ على التراث المسيحي وذلك من خلال البحث عن الصليب الذي تحمل واحتضن آلام المسيح، فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس الذي اقترح أن يوضع الصلبان على أجساد المرضى وحين تتحقق المعجزة يتم اكتشاف الصليب المنشود.