مبنى جديد لمستشفى الرمـد والأسـنان فى قـــنا

قررت مديرية الصحة والسكان فى محافظة قــــنا؛ إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد العتيق؛ وإضافة تخصص الأسنان لأول مرة للمستشفى، أسوة برمد شبين الكوم فى محافظة المنوفية.

أكدت الدكتورة ســــمـر عـاطــف مدير إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية الصحة بقــــنا؛ هدم المبنى العتيق والبدء فى الأعمال الإنشائية لمبنى مستشفى الرمـد والأسنان وجراحة الفكين؛ علي مساحة ٤٠٠٠ متر مربع؛ وبتبرع من مجموعة آل المرزوق الكويتية.

وأشارت مدير إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية صحة قــــنا؛ إلى وضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان حجر أساس المبنى الجديد بمشاركة اللواء أشـــرف الحجاوى محافظ قــــنا فى 17 يوليو الماضى؛ على أن يتم إنجازه خلال خمسة أشهر وفقاً للجدول الزمنى المعد لهذا الصرح الطبى المتخصص فى علاج العيون والأســنان.

جاء ذلك، على هامش الجولة للدكتور محمد بـــدران وكيل وزارة الصحة بقــــنا، والدكتور محمود عبدالهادى مدير المكتب الفنى بالمديرية وأمين عام نقابة أسنان قـــنا؛ وابن قرية المحروسة"ناجي صديق"مندوب مجموعة المرزوقى الكويتية جهة التبرع للمشروع؛ التفقدية للأعمال الإنشائية الجارية على أنقاض المبنى القديم.

يأتى ذلك؛ فى اطار خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية؛ وفتح منافذ طبية متخصصة تحقيقاً للصالح العام.