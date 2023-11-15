تفاصيل لقاء رئيس الإنجيلية ووزيرة التضامن الاجتماعي.. شاهد

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الأربعاء، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من مشروعات سبل الإتاحة للجامعات والتمكين الاقتصادي.

تخلل اللقاء مناقشة جوانب عدة من برامج تعزيز المواطنة والحوار والعيش المشترك، بحضور وفد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وقيادات وزارة التضامن.

وأعرب االقس أندريه زكي، عن سعادته بهذا اللقاء كما أكد أن الدولة المصرية تعمل بجدية في جميع الاتجاهات، وتبذل جهدًا كبيرًا في ملف الحماية الاجتماعية لصالح المصريين الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهودًا ملموسة في جميع البرامج والمشروعات التنموية، وقادرة على التواصل والتأثير في المجتمعات المحلية، و تحقيق تغيير حقيقي في حياة المصريين.

مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية الوطنية تستهدف الدعم المستمر للأسر الأولى بالرعاية، كما عبر عن اعتزازه الكبير بنشاط وزيرة التضامن الحيوي في العملية التنموية في مصر، متابعًا: "نعتز كثيرًا بنشاط الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، صاحبة الدور الحيوي والمؤثر، ومساهماتها الملموسة في ملفات الحماية والرعاية والتنمية داخل المجتمع المصري.

ومن جانبها، رحبت وزيرة التضامن برئيس الهيئة الإنجيلية، والوفد المرافق له، معربة عن سعادتها بالزيارة ومؤكدة على اعتزاز وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ الهيئة القبطية الإنجيلية التنموي ودورها الوطني المؤثر في المجتمعات المصرية.

وأشارت إلى حرص الوزارة على التمكين الاجتماعي والاقتصادي والعمل على توفير المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر والتي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي، والقيادة السياسية تولي برامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وحضر اللقاء الأستاذ أيمن عبد الموجود، مساعد الوزير لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، والأستاذة مها حفناوي، رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية لدعم منظمات المجتمع المدني، والأستاذ محمد عبدالمنعم المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي والأستاذة شيرين فتحي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، وفداً من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية من بينهم، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، والأستاذ باسم بديع، رئيس قطاع الشؤون المالية، والأستاذ رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف مدير العلاقات العامة، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة.

تعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، واحدة من منظمات المجتمع المدني المصري، ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولي اهتمامًا كبيرًا بالإنسان دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة، فالإنسان محور رسالتها كما تحرص دائما على تحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى المجتمع المصري.