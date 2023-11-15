الأنبا بيشوي يترأس الاجتماع العام بكاتدرائية الملاك ميخائيل

يترأس نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، الجمعة المقبلة، الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يستمر الاجتماع لمدة ساعتين يتضمنا فقرات روحية عدة تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية.

احتفل الأقباط في ربوع الأرض خلال الفترة الماضية بمناسبات عدة يأتي في ختامها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد.



وتحرص الكتب التاريخية المسيحية عل حفظ التراث من الإندثارفتقوم بحفظ أدوار ومواقف لعدد من الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلاديا، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد الذي أقامه الإمبراطور ادريانوس ويدعى " فينوس".