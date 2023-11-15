يويفا يكشف عن كرة يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الكرة الرسمية لمباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا.

وكان منتخب إيطاليا هو من فاز بآخر ألقاب كأس أمم أوروبا على حساب إنجلترا في نسخة عام 2020 بركلات الترجيح في النهائي الذي لعب على ملعب "ويمبلي".

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم صورة للكرة الرسمية تحت شعار "حب كرة القدم" عبر حسابه الرسمي على منصة "X" الاجتماعية، على أن تقام قرعة دور المجموعات يوم 2 ديسمبر المقبل في مدينة هامبورج الألمانية لتحديد الفرق المتنافسة وتفاصيل الأدوار الإقصائية.

وتأهلت منتخبات ألمانيا (المستضيف)، بلجيكا، فرنسا، البرتغالي، إسبانيا، إسكتلندا، تركيا، النمسا وإنجلترا رسميًا إلى النهائيات في انتظار بقية الفرق.

ستكون بطولة يورو 2024، النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا، وهي البطولة الدولية لكرة القدم للرجال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كل أربع سنوات، تستضيف ألمانيا البطولة المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها مباريات بطولة الأمم الأوروبية على الأراضي الألمانية، وهي المرة الثانية في ألمانيا الموحدة، استضافت ألمانيا الغربية السابقة بطولة عام 1988، ومن المقرر أن تقام أربع مباريات في يورو 2020 متعدد الجنسيات في ميونخ، ومع ذلك ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها المسابقة في ألمانيا الشرقية السابقة مع لايبزيج كمدينة مضيفة.