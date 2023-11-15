البابا تواضروس يعقد الاجتماع العام بدير الانبا بيشوي.. الليلة

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الاجتماع العام، اليوم الأربعاء، بمركز لوجوس بالمقر البابوي في دير الانبا بيشوي بوادي النطرون، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يأتي اللقاء في إطار حرص البابا على استمرار النشاط الروحي ومن المقرر أن يتخلل عدة فعاليات والتي يحرص قداسته على تنظيمها بصورة منتظمة حسب الترتيب المعتاد والذي يستهله خورس الشمامسة ثم تقام مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية، ويتضمن فقرات روحية وحوارية ثم تبدأ وكلمة العظة الروحية استكمالا لسلسة الطِلبات الأرثوذكسية بالقداسات حول مبادئ ومعاني تتم طِلبتها في القداس الإلهية.

شهدت الفترة الماضية نشاط رعوي مكثف لقداسة البابا بعد عودته من جولته الرعوية بميلانو وفينيسيا بإيطاليا، وتضمنت تدشين عدة كنائس قبطية في الإيبارشيات هنا، كما عاد إلى أرض الوطن وترأس الاجتماع الرعوي الأسبوعي، بعد مناسبات احتفل بها الأقباط في ربوع الأرض مثل عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد.