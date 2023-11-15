1.16 مليار جنيه أرباح إي فاينانس للاستثمارات خلال 9 أشهر

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 67.5%، على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.159 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 691.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.76 مليار جنيه، مقابل 1.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وعلى أساس القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 824.74 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 536.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، سجلت صافي ربح بلغ 809.73 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 519.78 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 2.64 مليار جنيه، مقابل 1.96 مليار جنيه في 2021.

وعلى أساس القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 496.66 مليون جنيه، مقابل 211.26 مليون جنيه أرباحاً في 2021.