شباب ورياضه الدقهلية تواصل فاعليات " الفنون التراثية" للنشىء باداره شباب بني عبيد

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال"الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للبرامج والأنشطة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية"الإدارة العامة لتنمية النشء بمركز شباب الصلاحات برنامج "الفنون التراثية" والإبداعي للتراث المصري القديم للطلائع المشاركين في البرنامج للمرحلة السنية من 10 - 17 سنة، في الفترة من 1 سبتمبر حتي 30 ديسمبر 2023 .

بحضور عماد المرشدي مدير الإدارة العامة لتنمية النشء بالمديرية، و محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، والدكتور وديع المرسي استاذ دكتور بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصور، الأستاذة مها محمود، والأستاذة نها البدوي مسئولي المشروع بالإدارة العامة لتنمية النشء، و غاده علي عبد الخالق رئيس قسم تنميه النشء بالادارة، و داليا احمد عبدالله المدير التنفيذي، وإشراف محمد متولي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الصلاحات.

يهدف الرنامج إلى تنمية قدرات النشء في التذوق الفني والإبداعي للتراث المصري القديم ، وتفعيل اهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة بهدف زيادة الوعي الرياضي لدى النشء.

بدأت فعاليات البرنامج بمركز الصلاحات ، بندوة للدكتور ديع المرسي أستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة تحدث خلالها عن تاريخ الرياضة المصرية وتطورها عبر الأوقات والسنين، وأنواع الرياضات المصرية وأهميتها بالنسبة للمصريين مثل لعبة نط الحبل، السبع بلاطات، حجر ورقه مقص، وغيرها من الألعاب التراثية.

يشمل البرنامج أيضاً تصميم جدارية من خامات متنوعة تمثل الألعاب التراثية في الرياضة تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية، وقد اختار طلائع مركز شباب الصلاحات أحد الألعاب الشهيرة لدى الفراعنة لرسمها كجدارية على أحد جدران مركز الشباب وتطور هذه اللعبة عبر التاريخ.

يأتي تنفيذ البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.