لجان سفاجا جاهزة لاستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، عن تجهيز مقر اللجان الانتخابية على مستوى مدينة سفاجا، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وتم تشكيل لجنة للمرور على كل المراكز الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

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‏ووجه شعبان، اللجنة والجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كل التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.



وأضاف رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير مدينة سفاجا وعضوية مديري الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمراجعه جاهزية مقار اللجان الانتخابية بمدينة سفاجا والتأكد من توافر الشروط المطلوبة بها استعدادا للعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة، وقامت اللجنة بالمرور على جميع مقرات اللجان الانتخابية بالمدينة ووجدت بعض الملاحظات التي سيتم تلافيها قبل موعد الانتخابات المقررة، ‏لافتا إلى تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدة المحليةلمدينة سفاجا والإدارات والخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.