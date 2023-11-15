حصر 6 آلاف أسرة بمشروع العناية بالصحة الإنجابية في الفيوم 

أعلنت الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بمركز أورام الفيوم، عن الانتهاء من أعمال المسح القَبلي للأسر ضمن مشروع العناية بالصحة الإنجابية بقرى مركز اطسا.

ويشمل مشروع العناية بالصحة الإنجابية الممول من جهاز تنمية المشروعات تقديم الاحتياجات الضرورية الممثلة فى خدمات تحسين الصحة الإنجابية، وصحة الأم وحديثى الولادة والمراهقين.

واكد الدكتور صلاح ابوطالب رئيس مجلس الإدارة أنه سوف يتم تنفيذ برنامج تدريبى للمشرفات والمرشدات الصحية على بعض المهارات الشخصية والرسائل الصحية التى سوف يتم تنفيذها خلال الزيارات المنزلية للسيدات لرفع معدل إستخدام وسائل تنظيم الأسرة وكذلك التوعية عن أهمية الرضاعة الطبيعية وتوجيه الأمهات حول أهمية تطعيم الطفل، وغيرها من الرسائل الصحية الأخرى التى يتضمنها المشروع، موضحا أن البرنامج التدريبي سوف يتم تنفيذه من خلال وزارة الصحة.

وأضاف أسامه أحمد مدير مشروع تشغيل الفتيات لمبادرة العناية بالصحة الإنجابية الممول من جهاز تنمية المشروعات، أنه تم حصر 6 آلاف أسرة فى مناطق مختلفة ضمن القرى المستهدفة للمشروع داخل نطاق قرى الغرق والحجر وتطون ومنشأة عبدالمجيد ودانيال وسعداوى ومحجوب يادم، بدائرة مركز اطسا، موضحا ان هذه القطاعات تم النزول الميداني لها بالتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أطلقت المبادرة التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الضرورية الممثلة فى خدمات تحسين الصحة الإنجابية، وصحة الأم وحديثى الولادة والمراهقين، والتي أظهرت تأثيرا كبيرا فى تحسين خدمات الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي فى الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثى الولادة، من خلال المرشدات الماهرات اللواتي يعتبرن كادرًا أساسيًا للنظم الصحية فى مواجهة التحديات المتعلقة بخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين، ويتميز دور «القبالة» فى انخفاض التكلفة وعدد التدخلات الطبية، بالتوازى مع زيادة تجارب الولادة، وتحسين صحة الأمهات، وذلك في ظل الفجوات الكبيرة بين الدول فى توفير قابلات يعملن وفقًا للمعايير العالمية خاصة فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث وصل النقص العالمى فى القابلات إلى حوالى 1.1 مليون من مقدمى الرعاية الإنجابية للأمهات حديثى الإنجاب، مع انخفاض وفيات الأمهات العالمية بنسبة 38% بين عامى 2000 و2017، فضلا عن الحاجة إلى الاستثمار فى عدة مجالات تشملها مبادرة العناية بالصحة الانجابية، ومنها تخطيط القوى العاملة الصحية وإدارتها وتنظيمها فى بيئة العمل، وتعليم وتدريب عالى الجودة للقابلات، وقيادة القبالة والحوكمة، والنظم اللاتى يعملن عليها القابلات فى خدمات الأمهات والصحة الإنجابية وحديثى الولادة والمراهقين.