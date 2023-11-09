الجالية المصرية بقطر تدشن حملة مواطن لدعم مصر في الإنتخابات الرئاسية المقبلة

دشنت الجالية المصرية بدولة قطر “حملة مواطن لدعم الوطن” وذلك تحت عنوان: “كن مع الوطن”.

وقال المستشار الدكتور أحمد صابر قطر، أن الغرض من تدشين الحملة هو توعية وحث المصريين في دولة قطر علي المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك حشد أبناء مصر من الأجيال الجديدة وتعريفهم بأهمية ممارسة حقوقهم الديمقراطية.



وأكد صابر على ضرورة دعم الوطن في الانتخابات القادمة والمشاركة، وذلك إيمانا بوجود قيادة حكيمة قادرة على قياد البلد في تلك اللحظة الحرجة من تاريخ مصر والمنطقة بل والعالم أجمع.



وواصل منسق الحملة في قطر: إن ما تم تحقيقه في ولايتي الرئيس عبد الفتاح لم يتحقق على مدار عقود من عمر الوطن يجعلنا قادرون على خوض عملية التصويت دون خوف على الوطن".

ومن ناحيته أكد نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن اختيار الحملة للمستشار الدكتور أحمد صابر يأتي ضمن اختيارات الحملة لمنسقين على مستوى عال من الكفاء، مؤكدا قدرته على الإتيان بأفضل نتيجة في الحشد والدعم للإنتخابات الرئاسية المقبلة.