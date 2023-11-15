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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وفاء عامر تكتب اسمها في قائمة "أحداث منتصف ديسمبر"

النجمة وفاء عامر
النجمة وفاء عامر

انضمت النجمة وفاء عامر لقائمة فريق مسلسل" أحداث منتصف ديسمبر" ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة وذلك لعرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام2024.

 ومن المعروف أن النجمة وفاء عامر تصور دورها في مسلسل "نقطة سودة" ويشارك في العامل عدد كبير من النجوم، منهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، أحمد خالد صالح، سماح أنور، ناهد رشدي، أشرف عبد الغفور، العمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة. 

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النجمة وفاء عامر

وشاركت النجمة وفاء عامر في مسلسل" نصي التاني" كضيفه شرف، العمل كان من بطولة النجم الكوميدي على ربيع، 

ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث جسد النجم على ربيع، خلال الأحداث شخصية موظف بنك ، ويرغب والديه محمود البزاوي وسلوي عثمان في زواجه بأسرع وقت ممكن ، مما يدخله في الكثير من المشكلات والأزمات الكوميدية بسبب بحثه عن شريكة حياته، ويعيش من خلال الأحداث قصص حب مختلفة من أكثر من نجمة.

 

 

وفاء عامر - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو
النجمة وفاء عامر

ومن المعرف أن شاركت النجمة وفاء عامر في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، بأكثر من عمل منهم مسلسل الكتيبة 101" مع النجم عمرو يوسف والنجم آسر ياسين، تأليف أياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وشارك فيه عدد كبير من النجوم ، وحقق نجاح وقت عرضه على شاشات التلفزيون.

كما شاركت في مسلسل “حضرة العمدة ”مع النجمة روبي وعدد كبير من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أما من الجانب السينمائي فشاركت النجمة وفاء عامر في فيلم "أبو نسب" وتنتظر عرضه قريبًا على شاشات السينما، العمل من تأليف أيمن وتار،وإخراج رامي إمام.

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النجمة وفاء عامر

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