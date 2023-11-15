موبيلاتي تشارك في معرض Cairo ICT 23 بعروض خاصة

أعلنت شركة موبيلاتي المتخصصة في مبيعات جميع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في مصر، والتابعة لمجموعة الصافي، عن مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT”23 بدورته السابعة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

تشارك موبيلاتي بجناح خاص داخل قاعة معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية Connecta”23، المقام بالتوازي ضمن فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT”23"، حيث تختص الشركة عملائها وزوارها بمجموعة متنوعة من العروض والهدايا، وإقامة العديد من المسابقات والفعّاليات الشبابية التنافسية بين جميع الزوّار.

تقدم موبيلاتي لضيوفها وعملائها وزائريها مجموعة متنوعة من الخصومات حيث تمنحهم كوبونات وبطاقات خصم لاستخدامها في أي من فروع الشركة البالغة 22 فرعاً في جميع أنحاء الجمهورية، بما توفره من كل الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة، وأجهزة الألعاب والإلكترونيات المنزلية، وأجهزة IoT، وجميع الملحقات الإلكترونية.

كما تقيم الشركة مجموعة من المسابقات والألعاب الإلكترونية وغيرها من الفعّاليات، لمنح الفائزين جوائز قيمة من الهواتف الذكية المجانية، فضلاً عن منح أكواد خصم لكافة المشاركين، وكذلك تتميز جميع أجهزة »موبيلاتي« بالتأمين المجاني لمدة عام كامل وبتغطية شاملة للأضرار الخارجية مثل الكسر والحريق والغرق وسوء الاستخدام.

أكد خالد فهمي، المدير العام لشركة موبيلاتي، أن الشركة تقدم لعملائها تجربة متميزة للتسوّق عبر موقعها الإلكتروني، مع إتاحة جميع طرق الدفع والعديد من أنظمة التقسيط التي تصل إلى نحو 20 طريقة مختلفة للتقسيط.

أضاف أن موبيلاتي تحرص على تحقيق أفضل المشاركات المتميزة لخدمة جميع زوار معرض "Cairo ICT”23" ومعرض "Connecta”23"، بما يمثل فرصة جيدة للكشف عن أحدث منتجات وخدمات الشركة بما تشمله من كافة أنواع الماركات العالمية التي برعت في تسويقها بأفضل العروض والمميزات والأسعار التنافسية منذ إطلاق الشركة في السوق المصري.