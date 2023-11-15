أول أيام شهر جمادى الأولى.. الأدعية والأعمال المستحبة

جمادى الأولى.. أعلنت دار الإفتاء أمس الثلاثاء بأنه المتمم لشهر ربيع الآخر، ليكون اليوم الأربعاء هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجريًا.

سبب تسمية جمادى الأولى بهذا الاسم

ويعد شهر جمادى الأولى هو الشهر الخامس في التقويم الهجري، وقد سُمي جمادى الأولى بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة، الجد الخامس للرسول، وذلك نحو عام 412 م.

كما تذكر الروايات أن السبب في تسمية هذا الشهر بهذا الاسم أنه اتَفق عند تسميته هو وجمادى الآخرة أن الماء كان يتجمد فيهما من شدة الصر أي البرد القارس.

الأدعية المستحبة

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام

اللهمّ لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي و رجائي، واجعل حسن ظنّي بك شفائي

-اللهمّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلاهو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما يكرهه قولآ وفعلآ سرآ وعلانية حاضرآ أو غائبا.

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