أسعار عمرة الترانزيت 2023 وكيفية الحصول عليها

يبحث العديد من المواطنين الراغبين في أداء العمرة والذين لم يتمكنوا من أدائها في المولد النبوي الشريف عن تفاصيل العمرة الترانزيت وأسعارها وشروط وخطوات الحصول على تأشيرة العمرة.

ويتمكن المعتمر من أداء مناسك العمرة بعد حجزه على الطيران السعودي أو طيران ناس، ولكن بشرط أن يكون للقادم إليها وجهة ثالثة وأن يكون أحد مطارات السعودية هو محطة الترانزيت.

أسعار عمرة الترانزيت

تبدأ أسعار عمرة الترانزيت من 12800 جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك حسبما أعلنت بعض الشركات، ويشمل تكاليف العمرة تذكرة طيران ذهاب وعودة بين القاهرة وجدة، و تستمر الرحلة لمدة 5 أيام.

خطوات التقديم على عمرة الترانزيت

يمكن للمواطن التقديم لعُمرة الترانزيت بطريقة سهلة وبسيطة دون الحاجة إلى الذهاب إلى شركة سياحة وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الخطوط الجوية السعودية من هنــــــا

اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة أو العودة.

اختيار تأشيرة المرور الإلكترونية وكتابة اسم المسافرين الراغبين في السفر.

يدفع المتقدم ثمن التذكرة ويحصل حينها على التأشيرة الإلكترونية حيث تحتاج إلى باركود بوابة العمرة المصرية.

خطوات الحصول على باركود العمرة

الدخول عبر موقع البوابة المصرية للعمرة.

يختار المعتمر بعد فتح موقع البوابة المصرية للعمرة كلمة، خدمة الاستعلام.

إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.

ثم بعد ذلك يظهر مصير المُتقدم سواء حصل على التأشيرة مُضافا إليها الباركود أم لا.