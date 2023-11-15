قلب العقرب يقترن مع القمر في مشهد بديع

تشهد سماء مصر والعالم غدًا ظاهرة فلكية نادرة وهي اقتران القمر مع النجم أنتاريس "قلب العقرب"، والذي يمكن مشاهدته بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم.

اقتران القمر مع النجم أنتاريس

وأشار الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، إلى أن هذا المشهد يظل مرئيًا لعدة دقائق فقط حتى غروب الشمس سريعًا بغضون الساعة 5:45 مساءًا تقريبًا، حيث أن النجم أنتاريس هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.

أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية

وأضاف تادروس، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

علاقة الكواكب بحدوث الزلازل

وتابع، رئيس قسم الفلك السابق، ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، فمشاهدة الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.