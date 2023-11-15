إستقرارأسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاءالموافق 15نوفمبر 2023، إستقرارا في

الأسعار ،حيث يواصل البصل إحتفاظة بمكانتة الأولي في الأعلي سعر بين أنواع الخضروات ،حيث تراوح سعرة مابين 18إلي 20جنيها للكيلو ، بينما تواصل البطاطس إنفرادها بالمركز الثاني بأسعار تراوحت مابين 14 إلي 18جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الطماطم مابين 8إلي 12 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو ،والفلفل البلدي مابين 16إلي 20جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30إلي 32جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الليمون مابين 10إلي 12جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 5إلي 8جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 6جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار البامية مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10 إلي 12 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10إلي

12 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعارالعنب مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار التين مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 35إلي 40جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 40إلي 50جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 14إلي 20جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .