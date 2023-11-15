الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة البيئة تجري مقابلات شخصية لمتقدمي شغل وظيفة مراقب بيئي

وزيرة البيئة- ياسمين
وزيرة البيئة- ياسمين فؤاد

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من  المقابلات الشخصية لمتقدمى شغل وظيفة مراقب بيئى بالمحميات الطبيعية المنتشرة بأرجاء الجمهورية من المستوفين لشروط شغل الوظيفة البالغ عددهم 53 متقدم،  التى أعلنت عنها الوزارة  سبتمبر الماضى، وذلك للتعرف على مدى جدراتهم ومهاراتهم فى القيام بتلك الوظيفة،  ومدى الوعى بمجال العمل والتعليم ومهارات الإتصال ،و الثقة بالنفس ، والحماس ، والخبرات العلمية فى هذا المجال.

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أبرز الحضور 

ويأتي ذلك  بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية، والدكتور تامر كمال مدير عام محميات البحر الأحمر ، والسادة  أعضاء اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات.
ووجهت وزيرة البيئة عدد من الاسئلة للمتقدمين تتعلق بمدى معرفتهم بالمحميات الطبيعية فى مصر  سواء الموجودة داخل نطاق محافظتهم أو خارجها ، ومدى إلمامهم بمعلومات حول البيئة والمشكلات البيئية المنتشرة فى المجتمع ونطاق إقامتهم ، مهاراتهم فى قيادة السيارات والسباحة وصعود الجبال والمرتفعات وحمل الاوزان والقدرة على العمل لما يصل إلى حوالى 16ساعة فى اليوم .

و أوضحت، طبيعة الوظيفة للمتقدمين ، حيث تتطلب متابعة الوضع داخل المحميات من حيث الاستخدامات البشرية وظبط مخالفات مرتادى المحمية وفقاً لقانون البيئة، و تنفيذ رحلات حقلية سواء برية أو بحرية  بالمحميات الطبيعية .

يذكر أن، جهاز شئون البيئة، قد أعلن عن حاجته لشغل وظيفة "مراقب بيئي" بطريق التعاقد ،فى سبتمبر من العام الماضى ،للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر،  وقد تم قبول اوراق ٤٩٦٧ متقدم و مثولهم للاختبارات كونهم  مستوفين شروط الوظيفة ، حيث تم اختيار عدد 53 متقدم ممن  أجتازوا اختبار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح  ،  حيث تمت الاختبارات من خلال نظام تقييم القدرات الالكترونى المتكامل لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذى تم تصميمه وتطويره بأيدى مصرية على أعلى مستوى من الاحترافية، والذى يستخدم لغرضين أما التقييم من أجل التعيين أو التقييم من أجل التدريب. 

كما تم اجراء اختبارات  في علوم البيئة والقوانين واللغة والكمبيوتر وتضمن الامتحان الكترونى،  أسئلة عن المحميات الطبيعية والطيور والجيولوجيا وغيرها من المواد المتعلقة بالبيئة.

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