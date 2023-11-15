الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قرعة الحج.. رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

مع الاستمرار في الإعلان عن نتيجة قرعة الحج في المحافظات، يكشف المواطنون البحث عن نتيجة قرعة الحج 2024، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لعام 2024 عبر بوابة الحج المصرية.

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نتيجة قرعة الحج 

وفي السياق تعلن اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، نتيجة قرعة الحج فى مديريات أمن أسيوط - السويس - البحر الأحمر - الأقصر ويتم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج تباعًا في المحافظات حتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

 تكلفة حج القرعة 

ويمكن للمواطنين دفع تكلفة حج القرعة 2024 في فروع البنوك والتي تتمثل في بنك الأهلي، بنك مصر وبنك القاهرة، ناهيك عن مكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مسـتوى الجمهورية علــى حساب مدفوعات حكومية.

نتيجة قرعة الحج 2024

 - في البداية الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا

- النقر على أيقونة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع

-  يجب إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- النقر على أيقونة بحث.

- أخيرًا ستظهر نتيجة حالة الطلب فائز أم لا.

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