الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"2 ديسمبر".. حفل وائل الفشني على مسرح النهر بساقية الصاوي

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد المطرب وائل الفشني لإحياء حفل غنائي يوم السبت 2 ديسمبر، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، ويعد الحفل سهرة شتوية مميزة ومختلفة،  حيث يقدم وائل من خلاله عددًا من الأعمال التي يحبها، ويتفاعل معها الجمهور، أبرزها أغنيته الشهيرة "سافر حبيبي"، هذه الغنوة التي حققت نجاحًا مبهرًا فور طرحها، وأسعار التذاكر 150جنيها، 200 جنيها، 300 جنيها.

وائل الفشني هو واحد من أبرز المطربين والمنشدين، حيث امتلك الفشني حنجرة ذهبية، جعلته يُطرب جميع مستمعيه، الذين يحرصون دائمًا على الحضور في حفلاته، من أجل سماع الفن الراقي، والصوت الخلاب، وتعاون الفشني مع بعض من نجوم الفن في أعماله، ابرزهم الفنان حمادة هلال، الذي قدم معه أغنية أشتاق في مسلسل المداح، عام 2022.

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