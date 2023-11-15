“دور قيادات المجتمع المحلي في تعزيز المشاركة السياسية” ندوة ينظمها "إعلام منفلوط"

نظم مركز إعلام منفلوط التابع لقطاع الإعلام برئاسة الدكتور أحمد يحيي التابع للهيئه للاستعلامات برئاسة الكاتب الدكتور ضياء رشوان ضمن فعاليات حملة “صوتك مستقبلك انزل وشارك” التي اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بداية من شهر أكتوبر وقد تم تنظيم ندوة تثقيفية توعوية بعنوان “دور قيادات المجتمع المحلي في تعزيز فرص المشاركة السياسية” بقاعة قصر ثقافة ديروط وبالتعاون مع مجلس مدينة ديروط بحضور القيادات التنفيذية وقيادات نسائية وقد حاضر في اللقاء الدكتورة اماني مناع استاذ الصحة النفسية وامينة المرأة بالاتحادالمحلي لعمال أسيوط وعزوز احمد عزوز نائب رئيس مدينة ديروط ومحمد ابو العيون مدير قصر ثقافة ديروط والشيخ حسن عبد الرحيم مفتش اول مساجد باوقاف ديروط

وأوضحت مني احمد قطب الدور الهام والفعال التي تقوم به مراكز الإعلام من توعية وتثقيف بكل القضايا المجتمعيةالتي تهم الدولة والتوعية بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة

وأشارت الدكتورة اماني إلي الدور الهام للمرأة حيث انها نصف المجتمع وحيث انها تولت معظم المناصب القيادية ولها السبق في كل المشاركات السياسية السابقة وهي عنصر مقنع ومؤثر لما تتمتع به من ملكات خاصة في الإقناع

وأضاف عزوز احمد نائب رئيس مدينة ديروط علي التأكيد علي دور القيادات الطبيعية المحلية في حث المواطنين علي المشاركة السياسية الفعالة والاقناع بأهمية صوتك في اختيار رئيس المستقبل وأوضح سيادته ان الذهاب لصنادبق الاقتراع دليل علي الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة والظهور أمام العالم بشكل يليق بمظهر مصر الريادي والحضاري

وأكد محمد ابو العيون مدير قصر ثقافة ديروط بانه لا يمكن فصل المشاركة الاجتماعية عن المشاركة السياسية حيث انها مرتبطة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي وان الخروج للتصويت دليل علي الولاء والانتماء وترسيخ روح المواطنة

وتناول الشيخ حسن عبد الرحيم الحديث أن الرأي شوري فيما بيننا فلابد من النزول والمشاركة وابداء الرأي وان التصويت شهادة ويجب عدم كتمانها لأن فيه اثم عظيم

واختتم اللقاء بتوجيه للشكر للحاضرين والاطفاق بأننا جميعا مشاركين في اتخاذ القرار وفي اختيار الرئيس الذي يمثل مصر في المرحلة القادمة من خلال النزول والادلاء باصواتنا في الانتخابات الرئاسية القادمه

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة