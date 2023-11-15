كواليس مفاوضات الأهلي مع مهاجم جروزني الروسي
كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر استعدادات النادي الأهلي لموسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
إقرأ أيضًا..
وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" :" النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع البوركينابي محمد كوناتي، مهاجم فريق جروزني الروسي، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".
وقال المصدر: "النادي الأهلي تواصل مع محمد كوناتي ووكيل أعماله، من أجل معرفة شروط اللاعب للانضمام لصفوف الفريق، بعدما أبدى مارسيل كولر المدير الفني موافقته على التعاقد مع اللاعب".
وأضاف: "كوناتي ينتهي عقده مع ناديه الروسي بنهاية الموسم الجاري، والأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب مقابل مليون و200 ألف دولار في حين أن قيمته التسويقية تبلغ ٢ مليون يورو".