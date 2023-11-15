د. عبدالسند يمامة: لست قانونيا فقط ولدي تاريخ سياسي فعال (فيديو)

رد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، على مقولة أنه قانوني على أعلى مستوى لكنه ليس سياسي فاعل بنفس الدرجة.



وقال “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أنه لديه مؤلفات ومُحاضر، والأسبوع الماضي كان يناقش رسالة دكتوراه تحت إشرافه وكان رئيس اللجنة، في القضاء اختاره خادم الحرمين في قضية انهيار البرجين ضمن لجنة أمام 15 مكتب من الولايات المتحدة، للمطالبة بتعويض 13 تريليون دولار وكان المصري الوحيد ضمن تلك اللجنة، مشيرا إلى أنه كان صاحب اقتراح الدفاع الوقائي أمام القضاء الفرنسي ووصل بالقضية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصل على حكم لصالحه.

وأضاف:"عندما شاركت في لجنة وضع الدستورفهذه سياسة، ومعارضتي لمبارك عندما اختار نظيف وزيرا لوزارتين المالية والتأمينات كانت سياسة، كذلك كوني عميدا للدرسات السياسة في حزب الوفد وتنظيمي لأول دورة عن مستقبل التعليم في مصر فهذه سياسة".

أشارك سياسيا بفاعلية

وتابع: “انضممت لحزب الوفد منذ عام 2004 وقبل هذا لم انضم لأي مجموعة ووالدي كان وفديا مثل كل المصريين الذين ينتمون للحزب وكل منهم والده أو جده وفدي، وأشارك منذ ذلك التاريخ سياسيا بشكل فعال”، مردفا: “في مشروع صندوق قناة السويس منذ أشهر قليلة أنا الوحيد الذب قدمت بحثا لنقد المشروع وفندت السلبيات، وكل هذا سياسة، فالسياسة ليست خيالا بل هي التزام وقواعد ولا تنفصل عن التشريع أو الاقتصاد”.