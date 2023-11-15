عبدالسند يمامة يكشف خطوات الإصلاح التشريعي حال فوزه بالرئاسة.. تعديل الدستور (فيديو)

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الإصلاح التشريعي في مصر يحتاج إلى استحداث نصوص وحذف وتفعيل نصوص أخرى.

وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن الإدارة المحلية منذ تم عمل الدستور لم يجد نص يتناوله، وكذلك نص ناب رئيس الجمهورية، والأهم القضاء لأن هناك اعتداء على سلطة القضاء من رئيس الدولة.

وتابع رئيس حزب الوفد: “المادة 5 من الدستور لأسس نظام الحكم تتحدث عن الفصل بين السلطات والتوازن بينها وهي 3 سلات التنفبذية والتشريعية والقضائية التي يجب أن تكون سلطته بعيدة عن السلطة التشريعية والتنفيذية لأن القضاء هو من يطبق القانون”، مشيرا إلى أن تعديل عام 2019 يمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الجهات القضائية وهذا أمر لا يصح لأن الرئيس أحد أضلاع السلطة التنفيذية.

كيف يجلس الرئيس وبجواره رئيس الدستورية ورئيس محكمة النقض

وأردف المرشح الرئاسي: “لماذا يشكل من كل الجهات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية مجلسا ويرأسه رئيس الجمهورية، كيف يجلس الرئيس وبجواره رئيس الدستورية ورئيس محكمة النقض”، مشددا على أنه حال فوزه برئاسة الجمهورية سيطلب تعديل الدستور في هذا الأمر وعودة النص القديم.

وأشار إلى أنه تم استحداث مجلس الشيوخ لممارسة اختصاصا تشريعيا لكنه منزوع الاختصاصات التشريعية، وهذا لا يصح لأن شرط نجاحه أن تتكامل الاختصاصات التشريعية بين مجلسي النواب والشيوخ ، لكن مجلس الشيوخ حاليا لديه اختصاصات استشارية فقط، ولذلك يجب تعديل هذا الأمر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد سلبت منه.

وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن أجرى بحثا حول ذلك الأمر أكد أن سلب اختصاصات رئيس الجمهورية ضد تراثنا، ومن يبحث بعمق اختصصات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، يجد أن دستور 2104 نقل هذه الاختصاصات من دستور 2012 والذي أعده الإخوان وانسحب منه، وهم كانوا يسعون لتقوية منصب رئيس الوزراء على حساب اختصاصات رئيس الجمهورية.

تراثنا يحفظ لرئيس الجمهورية اختصاصات تليق به

وأشار يمامة إلى أن تراثنا يحفظ لرئيس الجمهورية اختصاصات تليق به، موضحا أن التوازن الذي يحدث حاليا رغم سلب الاختصاصات سببه شخصية الرئيس السيسي لأنه خارج من معركة منتصرا وصاحب رصيد كبير عند الشعب.