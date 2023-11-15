د. عبدالسند يمامة: "استُقبلت في مؤتمر الدقهلية بالخيل والمزمار"

علق د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، على طريقة استقباله في المؤتمر الانتخابي الأول له في محافظة الدقهلية، معقبًا: "أنا استقبلت بالخيل والمزمار".

رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، أن عنوان مؤتمر الدقهلية الانتخابي "غزة في قلب الوفد"، مؤكدًا أن الجمعة المقبلة سيكون هناك مؤتمر انتخابي آخر بمحافظة بورسعيد ويكون له علاقة بالناحية التاريخية لحزب الوفد وعيد الجهاد والترشح للانتخابات.

وتابع "أحث الوفديين والمصريين على اختياري.. لن انجح إلا بالمصريين وهو شئ طبيعي.. المصريين هم وفديين بالمرجع التاريخي"، مؤكدًا أن كل مؤتمر انتخابي به خطاب يلقى على الجمهور وله عنوان.

د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

قال د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الحملة الانتخابية الخاصة به كمرشح لرئاسة الجمهورية تم تقسيمها بشكل هرمي أو مثلث وأنه على رأس هذه الحملة، وهناك منسق للحملة وهناك متحدث رسمي باسم الحملة.

الحملة الانتخابية لـ د. عبدالسند يمامة

وأشار "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، إلى أن لديه 27 لجنة بـ27 محافظة ومن أجل التواصل تم التقسيم لقطاعات من أجل التواصل السريع، كما أن هناك محافظات مليئة ماديًا وهناك محافظات به إمكانيات أقل ويتم التعامل مع الجميع.

وتابع: "محدش أداني جنيه.. ماخدتش جنيه من ودائع الحزب.. وأتحمل أنا الحملة الانتخابية"، مشددًا على أن الحملة لها ميزانية مستقلة ويتم الإنفاق على الحملة بالاستعانة مع الوفديين.