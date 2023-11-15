رئيس حزب الوفد: ليس هناك تعليم بدون مدرسة.. إصلاحه يبدأ بإرادة سياسية

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه دّرس لـ33 دفعة في كلية الحقوق جامعة المنوفية، موضحًا أن له اهتمام بالتعليم بداية من مرحلة الحضانة وحتى التعليم الثانوي، مشددًا على أنه يمتلك مدرسة خاصة وليس هناك تعليم بدون مدرسة وليس هناك ديمقراطية بدون حزب.

برنامج د. عبدالسند يمامة لإصلاح التعليم

وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، أن لا بد من اليوم الكامل في التعليم ولا بد من ضبط هذه العملية التعليمية، موضحًا أنه يريد الشعب المصري أن يأخذ حقه من التعليم في المدارس الحكومية، منوهًا بأن التابلت به مشاكل والمقررات الدراسية "الكتب" لم تصل إلى الطلاب حتى هذه اللحظة.

وتابع: “إصلاح التعليم ليس مسألة حوار ولكن يحتاج لجنة وهيئة مستقلة من المتخصصين بعيدًا عن الأهواء.. إصلاح التعليم يبدأ بقرار وإرادة سياسية”، موضحًا أنه لا يصح أن يكون دراسة الطب في مصر 6 سنوات وفي كل دول العالم 8 سنوات.

وأضاف أن التعليم وإصلاحه يحتاج لمتخصصين، مشددًا على أن من يتقدمون للمدرسة للتدريس لديهم اخطاء إملائية، وهو نتاج تعليم سئ ولابد من أن يبتعد التعليم عن السياسة.

وفي نفس السياق، شدد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، على أن التعليم المحور الذي له الأولوية في البرنامج الانتخابي، وعند الحديث في برنامجه الانتخابي يبدأ بالحديث عن ملف التعليم وكان أول دورة لـ"معهد الدراسات في حزب الوفد" عن مستقبل التعليم في مصر وأول المحاور هو إصلاح التعليم.

كيف يصلح د. عبدالسند يمامة التعليم؟

وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، أن التعليم في مصر لا يسر الآن، مشددًا على أنه في 1938 الدكتور طه حسين في كتابه تحدث عن أن التعليم ركن أساسي في الديمقراطية الصحيحة وتقدم المجتمع والحياة الاجتماعية، مشددًا على أن التعليم المصري في ذيل القائمة.

وتابع: "خدنا حب العرب لنا من المعلمين المصريين.. الثقافة العربية الحالية وأعمدتها مصريين نتيجة التعليم الحقيقي"، مشددًا على أن هناك مشكلة في التعليم.